Incidente per Antonino Spinalbese: due costole incrinate per il compagno di Belen

Il compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, ha confessato di aver perso 6 chili dopo un incidente.

Antonino Spinalbese, compagno di Belen Rodriguez, ha svelato ai fan i motivi del suo improvviso dimagrimento dovuto ad un incidente avuto in palestra.

Antonino Spinalbese: l’incidente

Antonino Spinalbese ha svelato di aver perso 6 chili dopo che in palestra si sarebbe incrinato due costole.

Il compagno di Belen Rodriguez ovviamente ha dovuto stare un periodo a riposo e non ha potuto allenarsi, perdendo tono muscolare. Ora che è passato qualche mese Antonino conta di poter tornare in palestra e fare qualche esercizio che lo aiuti a riacquisire massa muscolare. Nel frattempo l’ex hair stylist si gode la sua recente paternità: il 12 luglio infatti Belen Rodriguez ha dato alla luce la piccola Luna Marì Spinalbese, sua prima figlia.

Antonino Spinalbese: la paternità

Da quando è nata la piccola Luna Marì Antonino Spinalbese non perde occasione per mostrarsi insieme a lei sui social e per trascorrere con lei la maggior parte del suo tempo. Durante l’estate lui e Belen si sono trasferiti all’Isola di Albarella, dove hanno trascorso settimane in completo relax imparando a conoscere la bambina e, soprattutto, preservando la sua privacy. Per Belen Luna Marì è la seconda figlia dopo il primogenito Santiago, nato dal suo amore per Stefano De Martino.

Oggi i due ex coniugi hanno mantenuto rapporti pacifici per il bene del figlio, rimasto a vivere con Belen.

Antonino Spinalbese: la vita privata

Antonino Spinalbese ha confessato che la relazione con Belen lo avrebbe aiutato a “mettere la testa a posto”. Dopo la morte di suo padre infatti, l’hair stylist si sarebbe occupato delle sue sorelle e non avrebbe mai pensato di costruire una famiglia tutta sua. Belen gli avrebbe fatto cambiare idea: “Sono già stato padre delle mie due sorelle.

Nella vita ho vissuto momenti spiacevoli, ma adesso li ingrazio, perché sono le cose che ti succedono che formano il tuo carattere. Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere maturato, stagionato, invecchiato e ho preso il buono da una cosa brutta. Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belen è il disegno riuscito meglio della mia vita”, aveva confessato in merito al suo passato difficile e all’inizio della storia d’amore con la showgirl argentina, con cui oggi ha costruito una famiglia.