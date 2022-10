Incidente per due paracadutisti ad Abbiategrasso

Celebravano l'anniversario di El Alamein con un lancio ad Abbiategrasso, precipitano sulle case

Brutta avventura per due paracadutisti bergamaschi nella mattinata del 30 ottobre, i due insieme ad altri amici stavano celebrando la ricorrenza degli 80 anni da El Alamein con un lancio in prossimità di Abbiategrasso. Per circostanze ancora ignote i due paracudisti sarebbero finiti fuori dal campo previsto schiantandosi tra le case del centro abitato.

LEGGI ANCHE: Frosinone, ragazzini di 12 anni lanciano sassi dal cavalcavia

Celebravano l’80esimo anniversario di El Alamein con un lancio ad Abbiategrasso, precipitano sulle case

Erano in tutto 10 i paracadutisti che si sono lanciati in due gruppi poco prima delle 11 di domenica 30, questo era uno degli eventi previsti per la celebrazione dell’ottantesimo anniversario di El Alamein. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Abbiategrasso, insieme all’associazione Bersaglieri, quelle dei Carristi e dei Paracadutisti, che sarebbero dovuti atterrare sul campo dell’oratorio San Pietro.

Sfortunatamente la giornata è stata però rovinata dal brutto incidente rimediato da due dei paracadutisti scelti: un 46enne di Borgo di Terzo ed un 51enne di Trescore Balneario sono, per motivi ancora ignoti, atterrati lontani dal luogo stabilito, uno è arrivato sul tetto di un’abitazione, scivolando nel cortile della stessa, mentre il secondo ha sbattuto contro un palo e successivamente contro un muro.

Entrambi sono stati portati a Milano in elicoterro, presentano diverse fratture ma al momento non sembrano in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE: Tragico incidente a Catania: morto un giovane di 19 anni

Rovinata dunque la giornata in ricordo di El Alamein, che prevedeva oltre a questa dimostrazione una parata di moto storiche ed un’esibizione di arti marziali in mattinata (oltre al lancio), e nel pomeriggio il concerto della fanfara dei Bersaglieri ed un convegno con al centro il tema: “Passione e gloria ad El Alamein”.