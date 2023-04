Incidente per Franco Ricciardi. Il cantante napoletano mostra le ferite in volto

Nel video Ricciardi rassicura i suoi fan sull’incidente e annuncia il rinvio del concerto di Roma

Incidente per il cantante napoletano

Il cantante partenopeo Franco Ricciardi ha dovuto annullare il concerto di oggi, 12 aprile, a Roma a causa di un incidente che gli ha provocato lividi e ferite sul volto.

Ferite e tumefazioni sul volto

L’artista ha dato la notizia dell’incidente in un video pubblicato sui suoi profili social. Nella clip si notano delle tumefazioni e le ferite provocate da un incidente di cui Ricciardi ha preferito non far conoscere altri dettagli.

Il video per rassicurare i fan

Il cantante ha però fatto sapere che il concerto previsto per oggi nella città di Roma sarà spostato al 21 aprile.

Queste le parole dell’artista napoletano: “Ciao ragazzi, da come potete vedere ho fatto un piccolo incidente, ma tranquilli, tutto bene. Unica cosa, l’evento che dovevamo fare a Roma domani, all’auditorium della Conciliazione, è spostato al 21 aprile, perché per dare il meglio devo stare meglio“.

