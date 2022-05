Incidente per Massimo Ranieri: l’artista è caduto dal palco a Napoli ed è stato portato dai paramedici del 118 all’ospedale Cardarelli.

Incidente per Massimo Ranieri in occasione dello spettacolo organizzato al Teatro Diana, a Napoli. Il cantante è caduto dal palco mentre si stava esibendo. In seguito alla caduta, i paramedici del 118 sono tempestivamente intervenuti e hanno portato l’artista all’ospedale Cardarelli.