L'ex velino Pierpaolo Pretelli ha avuto un infortunio mentre si allenava con la Nazionale Cantanti.

Pochi giorni fa lo stesso Pierpaolo Pretelli aveva annunciato ai fan che avrebbe preso parte al ritiro della Nazionale Cantanti. Sembra che durante gli allenamenti l’ex velino abbia avuto un infortunio.

Pierpaolo Pretelli: l’incidente

Mentre si stava allenando con la Nazionale Cantanti (di cui lui stesso aveva annunciato di essere entrato a far parte pochi giorni fa) Pierpaolo Pretelli è rimasto vittima di un infortunio: l’ex velino si è procurato una distorsione alla caviglia e pertanto al momento non è chiaro se potrà tornare ad allenarsi.

L’esperienza al Grande Fratello Vip aveva dato l’occasione a Pierpaolo di prendere parte a nuovi progetti, compreso quello della Nazionale Cantanti e Nazionale New Dreams, con cui questi giorni si era recato in ritiro a Villa Franca a Verona. In tanti sui social hanno espresso preoccupazione per le condizioni di Pierpaolo, che infine ha tranquillizzato i suoi fan tramite stories: “Eccomi! Io e la distorsione alla mia caviglia! Barcollo ma non mollo.

Volevo rassicurarvi che sto bene! Siete speciali… Grazie”.

Forse a causa della distorsione Pierpaolo dovrà fare ritorno a casa dove ad attenderlo potrebbe essere presente la fidanzata Giulia Salemi. I due si sono innamorati nella casa del GF Vip e nonostante le critiche e le malelingue sembra che la loro storia proceda a gonfie vele.

La famiglia di Pierpaolo non si è mostrata da subito benevola verso Giulia, ma l’ex velino ha dimostrato di voler continuare a stare con lei contro tutto e tutti.