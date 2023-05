Incidente Robecco sul Naviglio, centauro finisce fuori strada: morto 42enne

Dramma a Robecco sul Naviglio, piccolo comune di circa 7 mila abitanti nella zona metropolitana di Milano, dove un uomo di 42 anni è morto dopo una caduta in moto. Il centauro è finito fuori strada e si è schiantato ad alta velocità: inutile l’intervento dei soccorsi.

Robecco sul Naviglio, centauro finisce fuori strada: morto 42enne

Erano circa le ore 17 del pomeriggio di ieri, domenica 7 Maggio, quando l’uomo è finito fuori dalla carreggiata mentre era in giro con la sua motocicletta. L’incidente è avvenuto per cause ancora da accertare, ma dovrebbe essere stato un sinistro autonomo: non ci sono altri veicoli coinvolti. Lo schianto a terra è stato violento, ed è stato notato da qualche passante che ha allertato i soccorsi.

L’intervento dei soccorsi e il decesso dell’uomo

Sul posto sono giunti i medici del 118 a bordo di un’ambulanza: i sanitari hano provato in tutti i modi a rianimare il 42enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del sinistro sono arrivati anche i carabinieri che si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso. Il tratto di strada è rimasto per qualche ora bloccato al traffico.