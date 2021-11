Incidente Roma, muore il bomber Cristian Parisi: lutto nel calcio laziale

Il calcio laziale è in lutto. Cristian Parisi ex bomber di Focene, Guidonia e Fiumicino è morto a 38 anni a seguito di un incidente stradale.

Il calcio laziale è in lutto. L’ex bomber 38enne Cristian Parisi si è spento dopo aver lottato per circa 2 settimane. L’uomo che, è stato vittima in un incidente avvenuto sulla via Ostiense, ha trascorso 12 giorni in coma. La sua morte ha lasciato un vuoto in quanti gli hanno voluto bene e hanno avuto modo di conoscerlo.

Sono moltissimi infatti i messaggi di cordoglio sui social. “Un pezzo di cuore di tutti noi è tuo”, ha scritto una utente.

Morto Cristian Parisi, l’incidente

Padre di una bambina, Cristian Parisi è stato coinvolto in un incidente lo scorso 21 ottobre. L’uomo che si trovava a bordo di una Fiat 500, si è scontrato con una Fiat Panda alla cui guida era presente un giovane di 24 anni. Stando a quanto appreso, l’impatto tra i due veicoli sarebbe stato inevitabile.

Le condizioni del calciatore sarebbero infatti apparse fin da subito preoccupanti: questo lo avrebbe portato poi in coma farmacologico. Il secondo conducente alla guida della Fiat Panda è stato trasportato all’ospedale San Giovanni in codice arancione.

Morto Cristian Parisi, “Non sarai dimenticato”

Tra i molti amici, i familiari e le associazioni a inviare un messaggio di cordoglio, si segnala il lungo messaggio della Jem’s Soccer Academy che su Facebook ha scritto:

“Apprendiamo con grande dolore la notizia della scomparsa di Cristian Parisi, bomber intramontabile che ha lasciato un’impronta indelebile nel calcio laziale.

La vita a volte può essere crudele e lo è ancor di più se pensiamo che Cristian aveva solo 38 anni ed era papà della piccola Emma. Non possiamo far altro che stringerci intorno alla sua famiglia ed al nostro presidente che per lui era come un fratello in questo struggente momento di dolore e fare una promessa: Non sarai dimenticato, ti vogliamo bene. Veglia dall’alto su tutti noi”.

Morto Cristian Parisi, chi era il bomber laziale

Cristian Parisi ha alle spalle una lunga carriera calcistica che lo ha portato a militare nel Focene, nel Fiumicino e nel Guidonia. Era molto amato e conosciuto da tutti. Un affetto per il bomber laziale che è stato testimoniato dai moltissimi messaggi scritti sui social. Parisi era impiegato alla Siae. Lascia una moglie e tre figli.