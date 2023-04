Incidente San Felice del Benaco (BS), chi era la vittima

Emergono col passare delle ore nuovi dettagli riguardo l’incidente avvenuto nelle prime ore di oggi, lunedì 17 aprile 2023, in un cantiere edile in via Gardiola a San Felice del Benaco (BS). Resa nota l’identità della vittima.

Ennesimo incidente sul lavoro

L’uomo che ha perso la vita è si chiamava Giancarlo Bertelli, aveva 65 anni ed era un imprenditore di Salò. È morto sul lavoro, all’interno del camping La Gardiola di San Felice del Benaco, nel Bresciano appunto. Bertelli stava lavorando su una impalcatura quando, per cause ancora al vaglio, sarebbe scivolato precipitando a terra dopo una caduta di circa quattro metri. Stando ad alcune indiscrezioni, l’imprenditore stava verificando i lavori dello stabile sul mare che la società Eurocomp di Salò, di cui è presidente, ha acquistato e sta ristrutturando.

Vana la chiamata dei soccorsi

Le persone presenti al momento dell’incidente hanno subito chiamato i soccorsi. Scattato l’allarme, le ambulanze con il personale sanitario si sono precipitate presso La Gardiola ma non c’è stato niente da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del 65enne. Presenti sul posto anche i tecnici dell’Ats, sopraggiunti per verificare che le regole di sicurezza nell’ambiente di lavoro fossero state rispettate.