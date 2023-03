Incidente a Santa Marinella: morto un 31enne

ragazzo morto il giorno del suo 31esimo compleanno in un incidente: si è schiantato con l'auto.

Dramma a Santa Marinella, a Roma, dove un ragazzo di 31 anni è morto in un incidente stradale. Stava tornando dalla festa per il suo compleanno.

Incidente stradale: morto un ragazzo di 31 anni

Un ragazzo di 31 anni, Alessio Falasca, è morto nella tarda serata di martedì 7 marzo a Santa Marinella, in provincia di Roma, dopo un incidente stradale.

La tragedia è avvenuta in quello che doveva essere uno dei giorni più belli dell’anno, ovvero il suo compleanno. Proprio il 7 marzo, infatti, il giovane festeggiava 31 anni: aveva invitato pochi amici per una serata fuori, per brindare insieme.

La dinamica dell’incidente e i ricordi di amici e parenti

Falasca guidava la sua utilitaria su via IV Novembre, a Santa Marinella, quando ha perso il controllo dell’auto e si è andato a schiantare contro un muro. I residenti hanno sentito il rumore dell’impatto e hanno subito chiamato i soccorsi. Ma per Alessio non c’è stato nulla da fare, ed è quasi certamente morto sul colpo; ferito lievemente l’amico a bordo con lui.

La comunità si è stretta attorno al dolore di amici e parenti di Alessio. Anche il sindaco ha voluto ricordare il ragazzo: