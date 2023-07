Si chiama Angelika Hutter la cittadina tedesca che ha travolto e ucciso tre persone a Santo Stefano di Cadore. La donna è già stata arrestata per omicidio stradale plurimo e su di lei sono già stati effettuati gli esami tossicologici.

Incidente Santo Stefano, L’esito degli esami: nessun pentimento di fronte alle autorità

È bastata una piccola sbandata di un’auto che viaggiava ad altissima velocità per stravolgere completamente la vita di un’intera famiglia. Maria Grazia Zuin, Marco Antoniello e il piccolo Mattia sono stati falciati e sbalzati ad oltre 30 metri dal punto d’impatto: nonna, papà e il bimbo non hanno potuto fare nulla per sopravvivere. La tedesca si è mostrata davanti ai carabinieri senza alcun segno di pentimento, in attesa di essere sottoposta agli esami tossicologici. Esami che poi hanno dato esito negativo.

La denuncia dei giorni precedenti

Le autorità stanno ancora indagando sulla posizione della donna. La Hutter è disoccupata e in questi giorni si trovava in vacanza a Bolzano, ma probabilmente dormiva in macchina. Nell’Audi, infatti, è stato ritrovato del cibo e coperte. Solo pochi giorni prima del terribile incidente, poi, la cittadina tedesca era già stata fermata dai carabinieri e denunciata perché in possesso di alcuni oggetti contundenti tra cui un martello.