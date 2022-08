Angelo Graceffa, medico di 39 anni, era stato ricoverato in gravi condizioni dopo l'incidente, ma purtroppo non ce l'ha fatta.

Incidente Sciacca, si aggrava il bilancio: morto anche il medico di Aragona

Angelo Graceffa, medico ortopedico di Aragona, di 39 anni, è rimasto coinvolto nel grave incidente avvenuto giovedì 11 agosto a Sciacca, in contrada “Piana-Scunchipane”. Purtroppo il giovane ha perso la vita. I tentativi di salvarlo da parte dei medici dell’ospedale Civico di Palermo, dove era arrivato in elisoccorso e ricoverato, sono stati del tutto inutili. Purtroppo il giovane non è riuscito a sopravvivere a causa delle gravissime ferite riportate nell’incidente.

La dinamica dell’incidente

Il 39enne Angelo Graceffa era alla guida di una moto Suzuki Swift, su cui viaggiava anche la sua fidanzata Sofia Giummo, di 34 anni, originaria di Piazza Armerina. La giovane è morta appena è arrivata in ambulanza all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Il medico, che lavorava all’ospedale Umberto I di Enna, era stato trasferito al Civico, ma le sue condizioni erano apparse gravissime fin dal primo momento.