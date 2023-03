Brindisino scontro fra due auto, quattro feriti

Francavilla Fontana, provincia di Brindisi, Puglia. Un brutto incidente stradale avvenuto nella notte si è risolto miracolosamente senza vittime. Il paese di 34mila abitanti deve ancora riprendersi del tutto, e le informazioni sono parziali.

Scontro tra due auto, cosa è successo

Nella notte tra il 19 e il 20 marzo, precisamente dopo la mezzanotte, su via Brindisi, due auto sono state coinvolte in un impatto violentissimo. Fiat Punto contro fuoristrada, è stato proprio questo secondo mezzo (teoricamente più pesante) a ribaltarsi. Immediatamente sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e anche il personale del 118 e quello del 115, che si è occupato di mettere in sicurezza l’area stradale e gli impianti elettrici dei mezzi e di fare le rilevazioni necessarie per comprendere la dinamica dell’impatto e le eventuali responsabilità, visto che nulla ancora si sa a questo proposito.

Scontro tra due auto, quattro feriti

Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone. Due sono state medicate sul posto dal personale sanitario giunto al momento dell’incidente, altre due invece sono state trasportate all’ospedale. Nessuno è in pericolo di vita, anche se lo spavento è stato tanto. Non si hanno informazioni su quale ferito fosse all’interno di quale veicolo.