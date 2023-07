Vicenzo Gargiulo, 23enne di Vico Equense, è morto in un terribile incidente in scooter sulla Costiera.

Incidente in scooter sulla Costiera: morto giovane calciatore

Vincenzo Gargiulo, 23enne di Vico Equense, è morto in un incidente mentre era a bordo del suo scooter. Il giovane ha tamponato un’auto che lo precedeva ed è caduto sull’asfalto, riportando ferite molto gravi. Soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di Sorrento. I sanitari del presidio costiero, rilevata la gravità dei traumi, lo hanno fatto trasferire in codice rosso all’ospedale del Mare di Napoli. Purtroppo, però, il giovane calciatore non ce l’ha fatta. La polizia ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica, raccogliendo anche diverse testimonianze.

23enne morto in un incidente: i messaggi di cordoglio

Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio per la famiglia di Vincenzo Gargiulo, ovvero il papà Bruno, la mamma Milly e le sorelle. Il 23enne era molto conosciuto tra la penisola Sorrentino e la costiera amalfitana per aver giocato in varie squadre di calcio della zona. La morte del ragazzo riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale nella penisola sorrentina.