Incidente serale nel Modenese, un ferito grave

Strade insanguinate in Emilia Romagna e bruttissimo incidente serale nel Modenese con un ferito grave ospedalizzato in codice rosso.

Il violento sinistro stradale è avvenuto lungo la Nonantolana all’altezza dei Torrazzi e sono accorsi 118 e polizia. Da quanto si apprende il grave incidente si è verificato poco dopo le 18,30 sulla Nonantolana all’altezza dei Torrazzi.

Incidente serale nel Modenese, un ferito

Le dinamiche sono state sommariamente censite dagli operanti e pare si sia trattato di uno scontro che ha coinvolto due veicoli. Purtroppo, secondo quanto riportato dai media territoriali che hanno dato menzione dell’incidente nelle ultime ore, pare che il conducente di uno dei due mezzi sia rimasto incastrato tra le lamiere.

Un uomo incastrato fra le lamiere

Per quella situazione decisamente critica sul posto e si è reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco per liberare l’uomo dal groviglio di lamiere che gli si era accartocciato addosso. Sempre secondo quanto riferito dalle testate locali il ferito è stato affidato alle cure dei medici del 118 e le sue condizioni sarebbero serie. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara con massima urgenza. Per consentire i soccorsi la polizia locale ha dovuto chiudere la strada per oltre un’ora e mezzo.