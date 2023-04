Incidente shock, auto finisce nel lago e poliziotto si tuffa per salvare una donna e un uomo: lei ce la fa, lui muore

In provincia di Pordenone un giovane è morto in un incidente stradale stamani all'alba: l'auto è finita nel lago, salva la donna che era con lui

Tragedia sulle strade di Porcia (PN). Poco prima delle cinque di stamani, sabato 1 aprile 2023, un uomo di circa 30 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto in via Cartiera a nella frazione di Rorai Piccolo. Salva la donna che era con lui in auto.

Causa in corso di accertamento

Le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente. Da primissime indiscrezioni sappiamo che la vittima, che si trovava alla guida dell’auto, ha perso il controllo del veicolo e lo stesso è finita nel lago della Burida. I due soggetti a bordo sono rimasti intrappolati mentre l’auto affondava. Dopo poco, la donna è riuscita a liberarsi da sola, più crudele la sorte per il 30enne per cui non c’è stato niente da fare.

Il poliziotto eroe

All’arrivo sul luogo dell’incidente, un poliziotto si è gettato in acqua per cercare di aiutare i due e soprattutto tentare di salvare l’uomo, rimasto appunto all’interno dell’abitacolo. No è bastato purtroppo. Scattato l’allarme, si sono prontamente precipitati sul posto anche gli infermieri della Sores, insieme all’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Pordenone, a quello di un’automedica proveniente sempre da Pordenone e all’elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo e la donna che viaggiavano sulla macchina e anche il poliziotto che si è tuffato nel lago per prestare soccorso. Per l’uomo è stata avviata subito la rianimazione cardiopolmonare, ma senza successo: ne è stato decretato il decesso durante il trasporto in codice rosso all’ospedale Santa Maria degli Angeli. Per la donna e per il poliziotto, invece, è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Maria degli Angeli in codice giallo per ipotermia.