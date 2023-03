Andrea, 49 anni, è morto carbonizzato all’interno della sua auto: nell’incidente ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un albero.

Incidente a Scandiano: 49enne morto carbonizzato

Andrea Spezzani, uomo di 49 anni di Reggio Emilia, è morto nelle prime ore di martedì 14 marzo per un tragico incidente stradale a Scandiano. Lo schianto mortale è avvenuto mentre si stava recando al lavoro, intorno alle ore 05:00.

Per motivi ancora tutti da accertare, l’auto su cui viaggiava la vittima avrebbe sbandato improvvisamente, finendo fuori strada. A quel punto si è schiantata a forte velocità contro un albero che era bordo carreggiata. L’impatto è stato fatale: la vettura ha preso fuoco, innescando un incendio che ha completamente distrutto l’auto e intrappolato il 49enne, morto carbonizzato.

L’arrivo dei soccorsi e i funerali

Quando i primi soccorsi sono arrivati sul posto per lui era ormai troppo tardi. Per estrarlo dalle lamiere, i vigili del fuoco hanno dovuto prima spegnere l’incendio, ma quando sono arrivati a lui il corpo era già carbonizzato. Anche i Carabinieri hanno dovuto lavorare in primo luogo per risalire all’identità di Andrea.

La Procura ha dato il via libera alla consegna della salma ai familiari per i funerali, che avranno luogo mercoledì 15 marzo, alla Chiesa di Baiso.