Un uomo di 68 anni è morto a causa di un incidente stradale a Baccaiano: la sua auto è finita fuori strada e si è ribaltata.

Tragedia a Baccaiano, comune in provincia di Firenze, dove nella notte tra sabato 27 e domenica 28 novembre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 68 anni. Dopo aver perso il controllo della sua auto, è finito contro un terrapieno ed è morto sul colpo.

Incidente stradale a Baccaiano

I fatti si sono verificati poco dopo la mezzanotte lungo la strada provinciale Volterrana, in un tratto in salita. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, originario di Montespertoli, stava viaggiando in auto con la moglie quando all’improvviso avrebbe perso il controllo del veicolo in curva. Avrebbe quindi sbandato per poi ribaltarsi e finire contro un terrapieno.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con due ambulanze e un’automedica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul colpo dell’uomo.

Troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto, che hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione da parte degli operatori e si sono rivelate fatali. La moglie è stata invece ferita e si trova in uno stato di choc.

Incidente stradale a Baccaiano: indagini in corso

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. La salma dell’uomo si trova all’Istituto di Medicina legale di Careggi a disposizione dell’autorità giudiziaria.