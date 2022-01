Incidente stradale a Bolzaneto, ciclista morto schiacciato da un tir: aveva 66 anni

Un uomo di 66 anni è morto a causa di un incidente stradale a Bolzaneto: il ciclista è stato travolto da un mezzo pesante.

Tragedia a Bolzaneto, comune in provincia di Genova, dove lunedì 10 gennaio 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 66 anni. Scontratosi con un mezzo pesante mentre era a bordo della sua bici, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Bolzaneto

I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio sul ponte Divisione Alpina Cuneese. Secondo le prime ricostruzioni un ciclista stava viaggiando a bordo della sua bicicletta quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un tir. Un impatto violento che lo ha scaraventato a terra e gli ha fatto subito perdere i sensi.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto dopo l’allarme, non hanno purtroppo potuto far alto che constatare il suo decesso.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo scontro e la successiva caduta a terra, che si sono rivelate fatali e non gli hanno lasciato scampo.

Incidente stradale a Bolzaneto: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia locale che hanno provveduto a chiudere il ponte e ad effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. A loro spetterà infatti la definizione dei contorni della vicenda.