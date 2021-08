Incidente stradale a Brienno, moto fuori strada: morto un ragazzo di 30 anni

Un motociclista di 30 anno è morto in un incidente stradale a Brienno: è finito fuori strada e si è schiantato contro un muretto.

Tragedia a Briennio, dove nel pomeriggio di venerdì 6 agosto 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 30 anni. Lasua moto è finita fuori strada e l’impatto col suolo si è rivelato fatale.

Incidente stradale a Brienno

I fatti hanno avuto luogo sulla strada statale Regina poco dopo le 17.30. Secondo le prime ricostruzioni il motociclista, residente nel Lecchese, stava viaggando a bordo della sua moto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ne avrebbe perso il controllo. Si è dunque andato a schiantare contro il muretto a lato della strada per poi essere sbalzato a terra.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo schianto, che si sono rivelate mortali rendendo vano ogni tentativo di rianimazione.

Incidente stradale a Brienno: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’inidente, che dalle prime informazioni sembra non abbia coinvolto altri veicoli e ha causato pesanti ripercussioni sul traffico, anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Como. Dopo aver isolato l’area hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

In particolare dovranno accertare i motivi per cui il motociclista è finito fuori strada.