Incidente stradale a Brugherio, auto contro moto: morto centauro di 46 anni

Un uomo di 46 anni è morto in un incidente stradale a Brugherio: la sua moto si è scontrata con un'auto poco prima dello svincolo della tangenziale.

Tragedia a Brugherio, comune in provincia di Monza e Brianza, dove nella serata di giovedì 14 ottobre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 46 anni. La sua moto si è schiantata contro un’auto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Brugherio

I fatti hanno avuto luogo in via Quarto, all’altezza dello svincolo della tangenziale Est, poco prima delle 21. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava viaggiando a bordo della sua moto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Citroen. L’impatto è stato così violento da scaraventare la due ruote a terra e far sbalzare il centauro per diversi metri.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, hanno tentato di rianimare il 46enne per poi trasferirlo d’urgenza in ospedale.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate e l’uomo, che era già in arresto cardiocircolatorio all’arrivo degli operatori, è deceduto poco dopo l’arrivo al nosocomio monzese.

Incidente stradale a Brugherio: indagini in corso

Presenti sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Monza che hanno isolato l’area interessata interdicendola al traffico ed effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Spetterà a loro accertare i dettagli dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.