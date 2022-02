Incidente stradale a Brugherio, moto contro auto: morto un uomo di 43 anni

Il parrucchiere Simone Vulcano è morto a 43 anni in un incidente stradale a Brugherio: si è schiantato contro un suv.

Tragedia a Brugherio, comune in provincia di Monza, dove nella tarda serata di martedì 8 febbraio 2022 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 43 anni. La sua moto si è scontrata con un’auto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Brugherio

I fatti si sono verificati all’incrocio tra viale Lombardia e via San Maurizio al Lambro. Secondo quanto ricostruito, Simone Vulcano, questo il nome della vittima, stava viaggiando a bordo della sua moto per tornare a casa da sua moglie e sua figlia quando all’improvviso si è schiantato contro un suv Range Rover guidato da una donna di 37 anni.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con due ambulanze e un’automedica, non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvarlo.

Dopo aver effettuato diverse manovre di rianimazione hanno infatti tentato la corsa all’ospedale San Gerardo che però si è rivelata vana. Hanno inoltre medicato la donna per poi trasferirla in codice giallo nella struttura ospedaliera più vicina con ferite non gravi.

Incidente stradale a Brugherio: chi è la vittima

Residente a Cassina de Pecchi, comune alle porte di Milano, Simone Vulcano era titolare del salone “Essenza” di via Modestino a Milano.

Da poco lo aveva rinnovato e in un post aveva raccontato felice le sue novità. Ancora da chiarire le cause e la dinamica che lo hanno portato allo scontro con l’auto.