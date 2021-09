Incidente stradale a Bucchianico: quattro ragazzi morti e uno gravemente ferito

Quattro ragazzi sono morti e uno è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Bucchianico: si indaga per ricostruire l'accaduto.

Tragedia a Bucchianico, comune in provincia di Chieti, dove nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 settembre 2021 si è verificato un incidente stradale in cui sono morti quattro ragazzi. Le vittime, due di 21 anni, una di 23 e una di 37, sono decedute sul colpo mentre un 31enne è ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata.

Incidente stradale a Bucchianico

I fatti hanno avuto luogo poco dopo la mezzanotte lungo la statale 649 Fondovalle Alento. Secondo le prime ricostruzioni un ragazzo di 23 anni di Casoli stava viaggiando a bordo di una Volkswagen Golf insieme al fratello e il cugino quando, all’altezza del km 13+351, ha sorpassato una Fiat Tipo. In direzione opposta stava però sopraggiungendo una Jeep Renagade, troppo vicina per evitare uno schianto frontale.

Incidente stradale a Bucchianico: quattro morti e un ferito

Lo scontro è stato così violento che tutti i ragazzi a bordo della prima vettura, che stavano tornando a casa dopo essersi recati a Pescara da alcuni parenti, sono deceduti sul colpo. Si tratta di Alessandro e Massimiliano Fiore, di 23 e 21 anni, e Mattia Lorenzo Menna. Troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118.

A perdere la vita è stato anche il passeggero della Jeep, il metalmeccanico Domenico Di Fazio, mentre il conducente di quest’ultima si trova ricoverato in ospedale a Chieti in prognosi riservata. Illesi invece gli occupanti della Tipo.

Incidente stradale a Bucchianico: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere, e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il sindaco di Casoli, Massimo Tberini, si è così espresso sulla vicenda: “Siamo sconvolti. Una tragedia che lascia senza parole. Il padre lavora qui, con noi. Siamo stati frastornati da questa tremenda notizia. Ci stringiamo al dolore immenso di queste famiglie“.