Incidente stradale a Caerano San Marco, auto contro camion: morta una ragazza di 22 anni

Una ragazza è rimasta uccisa in un brutto incidente stradale avvenuto a Caerano San Marco: l'auto della giovane si è schiantata contro un camion

L’ennesimo incidente stradale di questi primi mesi del 2022 risulta questa volta fatale a ua ragazza di soli 22 anni. Lo schianto è avvenuto a Caerano San Marco, dove l’auto della ragazza si è schiantata contro un camion.

Caerano San Marco, auto contro camion: morta una 22enne

Erano circa le 10 e 50 di oggi, giovedì 28 aprile, quando a Caerano San Marco, una paesello di sette mila abitanti in provincia di Treviso, si è consumata la tragedia. Una ragazza di soli 22 anni, alla guida della sua Mini di colore bianco, è andata a schiantarsi contro un camion per il traporto dei rifiuti, lungo via Cadore. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma dalle prime ricostruzioni pare che l’auto della giovane abbia iniziato improvvisamente a sbandare fino ad invadere la corsia di marcia opposta e a sbattere contro il mezzo pesante.

L’arrivo die soccorsi e il decesso della ragazza

L’impatto è stato davvero violentissimo, nonostante il 33enne alla guida del camion abbia cercato di attutirlo in tutti i modi. Alcuni automobilisti in zona hanno chiamato i soccorsi, arrivati sul posto con ambulanza ed elicottero. I sanitari del 118 non hanno però potuto fare niente per salvare la giovane, troppo gravi le ferite che aveva riportato.