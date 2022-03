Incidente stradale a Centocelle, scontro auto-bus e incendio: un morto e un ferito

Un uomo è morto a causa di un incidente stradale a Centocelle: la sua auto si è schiantata contro un autobus adibito al trasporto pubblico.

Tragedia a Roma, in zona Centocelle, dove all’alba di sabato 26 marzo 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un automobilista. L’uomo si è scontrato con un autobus Atac della linea N5 il cui conducente è rimasto lievemente ferito.

Incidente stradale a Centocelle

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 4:30 all’altezza dei via dei Faggi. Secondo quanto ricostruito, un’auto stava transitando lungo la strada quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro il mezzo pubblico. Subito dopo l’impatto si è incendiata coinvolgendo anche il bus, alimentato a metano, e danneggiando anche alcune macchine parcheggiate nelle vicinanze nonché la linea del tram.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco che, intervenuti con la Squadra Operativa 12/A del distaccamento di Tuscolano II, l’autobotte AB/12 e il funzionario di turno, hanno spento il rogo ed estratto il conducente dell’auto dall’abitacolo.

Purtroppo per quest’ultimo non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso, mentre l’autista dell’autobus se l’è cavata con qualche ferita lieve.

Incidente stradale a Centocelle: indagini in corso

Presenti sul posto gli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. Terminati gli accertamenti, la salma è stata trasferita in obitorio dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.