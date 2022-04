Incidente stradale a Codognè, scontro tra due auto: un morto e due feriti

Una donna è morta e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a Codognè: due auto si sono scontrate frontalmente.

Tragedia a Codognè, nella frazione di Cimavilla, dove nel tardo pomeriggio di lunedì 19 aprile 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad una donna di 63 anni. Due auto si sono scontrate e per lei non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Codognè

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 19:30 lungo la strada provinciale 15 Cadore Mare. Secondo quanto ricostruito, una Fiat Panda e una Peugeot 2008 sono entrati in collisione e si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare. La prima, che stava viaggiando in direzione di Oderzo, avrebbe infatti perso il controllo centrando la seconda proveniente dal lato opposto e diretta a Conegliano.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di una conducente. Si tratta di Cristina Faraon, impiegata di 63 anni residente a Colle Umberto, i cui traumi si sono rivelati fatali impedendo ogni manovra di rianimazione da parte degli operatori. Nello scontro sono rimaste ferite altre due persone, trasportate rispettivamente a Conegliano in ambulanza e a Treviso con l’elisoccorso.

Nessuna delle due è in pericolo di vita.

Incidente stradale a Codognè: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco di Conegliano, che hanno messo in sicurezza l’area, e una pattuglia della stazione dei Carabinieri di Codognè per la gestione della viabilità e l’effettuazione del rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.