Incidente stradale a Como: morti due motociclisti

Incidente stradale a Como: due ragazzi di 30 e 35 anni hanno perso la vita nel giro di pochi chilometri entrambi in sella alla loro moto.

Due tragici incidenti, due vite spezzate nel giro di pochi chilometri e nell’arco di due giorni. Purtroppo non c’è stato niente da fare per due ragazzi che per motivi differenti sono caduti dalla loro motocicletta mentre viaggiavano sulla statale 340 Regina tra Laglio e Brienno.

Tale tratto di strada, soltanto poche settimane fa, era stata colpita dall’eccezionale ondata di maltempo.

Incidente stradale a Como: morto ragazzo di 30 anni

Venerdì 6 Agosto 2021 un motociclista di 30 anni ha perso la vita all’uscita della galleria di Brienno. In base ad una prima ricostruzione, il 30enne viaggiava in sella alla sua moto di grossa cilindrata e sarebbe uscito di strada finendo contro un muretto.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 17:45.

Il ragazzo, residente nel lecchese, sarebbe morto sul colpo: tutti inutili, infatti, i tentativi di soccorso da parte del personale medico giunto tempestivamente sul posto. Al momento non si conoscono le esatte cause che hanno portato alla tragedia ma secondo le primisse informazioni trapelate, nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto.

Incidente stradale a Como: indagano i Carabinieri

La prima ipotesi, quindi, sarebbe che il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora tutte in fase di accertamento.

Per questo motivo, i Carabinieri di Como si sono recati immediatamente sul luogo del sinistro in modo da stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Oltre a loro, sono intervenuti un’autoambulanza, un’automedica e i Vigili del Fuoco. Soltanto nei prossimi giorni sarà possibile avere un quadro più chiaro di ciò che è avvenuto.

Incidente stradale a Como: 35enne perde la vita

A pochi chilometri dalla galleria, giovedì 5 Agosto, si è consumata un’altra tragedia.

A Laglio un altro motociclista, questa volta di 35 anni, è deceduto per le ferite riportate durante un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, all’incrocio con la provinciale, si sarebbe scontrato con un’auto. Trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino i medici hanno fatto il possibile per salvarlo ma purtroppo le sue condizioni erano parse fin da subito molto gravi.

Anche in questo caso le autorità competenti si sono recati sul luogo teatro dell’incidente per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

