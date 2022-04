Un uomo di 37 anni è morto a causa di u incidente stradale a Como: mentre viaggiava sulla sua moto si è schiantato contro un'auto.

Tragedia a Como, dove nella giornata di lunedì 25 aprile 2022 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 37 anni. L’uomo si è scontrato con un’auto mentre viaggiava con la sua moto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Como

I fatti si sono verificati in via Napoleona, la principale strada di accesso al capoluogo lariano. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava procedendo in sella alla sua moto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha impattato contro un’auto coinvolgendo anche una seconda vettura. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con due ambulanze e l’automedica, non hanno purtroppo potuto fare nulla se non constatare il decesso del motociclista.

Troppo gravi infatti i traumi riportati durante lo schianto e la successiva caduta a terra, che si sono rivelati fatali e hanno impedito ogni sforzo di rianimazione da parte degli operatori. Ferite lievi invece per le altre quattro persone coinvolte, tra cui un bimbo di un anno, che si trovavano a bordo delle due macchine.

Incidente stradale a Como: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine che, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, hanno chiuso le corsie di via Napoleona in uscita dalla città deviando il traffico su via Teresa Rimoldi.

Agli agenti della Polizia Locale spetterà ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.