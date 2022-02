Incidente stradale a Crocera di Barge, schianto frontale: morto un uomo di 38 anni

Un uomo di 38 anni è morto a causa di un incidente stradale a Crocera di Barge: si è schiantato frontalmente con un furgone.

Tragedia a Crocera di Barge, comune in provincia di Cuneo, dove nella serata di venerdì 11 febbraio 2022 ha avuto luogo un incidente stradale mortale in cui ha perso la vita un uomo di 38 anni. La sua auto si è scontrata frontalmente con un altro mezzo e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Crocera di Barge

I fatti si sono verificati intorno alle 20.30 sul rettilineo della Strada Provinciale 588. Secondo quanto ricostruito, una Mercedes e un furgone Ford sono stati protagonisti di uno schianto frontale avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Paolo Turinetti, residente a Revello.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo scontro tanto da vanificare ogni sforzo di rianimazione da parte degli operatori e risultare fatali. Data la gravità delle sue condizioni era anche stato richiesto l’urgente intervento dell’elisoccorso, ma dato il tragico epilogo questo è stato fatto rientrare alla base. Non grave invece il quadro clinico del secondo conducente rimasto ferito nel violento sinistro, trasportato in ospedale in codice verde.

Incidente stradale a Crocera di Barge: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo della vittima dall’abitacolo, anche le forze dell’ordine. Costoro hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e ad accertare eventuali responsabilità.