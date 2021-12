Incidente stradale a Crocetta del Montello, schianto tra due auto: 2 morti e 3 feriti

Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite in un incidente stradale a Crocetta del Montello in cui due vetture si sono scontrate frontalmente.

Tragedia a Crocetta del Montello, comune in provincia di Treviso, dove nel tardo pomeriggio di domenica 12 dicembre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale in cui hanno perso la vita due persone. Due auto si sono schiantate sul cavalcavia ferroviario di Nogarè e per loro non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Crocetta del Montello

I fatti si sono verificati intorno alle 17.30. Secondo le prime ricostruzioni una Skoda e una Nissan Qashqai, con rispettivamente due e tre persone a bordo, si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. L’impatto è stato così violento che le due persone nella Skoda, un uomo, di 34 anni e una donna di 29, sono morti sul colpo.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme con due ambulanze, non hanno infatti potuto far altro che constatare il loro decesso.

Altre tre persone sono rimaste ferite nello scontro tra cui una in modo grave trasferita in elisoccorso all’ospedale a Treviso. Le restanti due hanno riportato ferite più lievi e si trovano ricoverati nella struttura ospedaliera di Montebelluna.

Incidente stradale a Crocetta del Montello: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

Hanno inoltre chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia per poi riaprirla a rilevazioni concluse.