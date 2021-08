Incidente stradale a Desenzano, perde il controllo della moto: Lorenzo muore in ospedale a 21 anni

Lorenzo Bonacini è morto a 21 anni a causa di un incidente stradale a Desenzano: era arrivato in ospedale in gravissime condizioni.

Dramma a Desenzano, dove nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 agosto 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 21 anni. Trovato in fin di vita sul ciglio della strada, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Incidente stradale a Desenzano

I fatti si sono verificati all’alba sulla curva del Vò. Secondo le prime ricostruzioni Lorenzo Bonacini, questo il nome della vittima, stava tornando a casa in sella alla sua Vespa quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto. Essendo notte fonda, il suo corpo è stato trovato solo alle 5:30 da un automobilista di passaggio che ha subito lanciato l’allarme ai sanitari del 118.

Giunti sul posto con un’automedica e un’ambulanza, costoro hanno constatato la gravità delle ferite riportate da Lorenzo e lo hanno trasferito in elicottero al Civile di Brescia. Giunto il condizioni disperate, il giovane è morto poche ore dopo l’arrivo.

Incidente stradale a Desenzano: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A loro spetterà il compito di stabilire come abbia fatto Lorenzo a perdere il controllo della moto. Bonacini era molto conosciuto in paese e gestiva insieme al fratello un servizio di noleggio Vespa a Desenzano e Sirmione.