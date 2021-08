Incidente stradale a Ferrara, auto contro moto: morta una giovane coppia

Una giovane coppia è deceduta sul colpo a causa di un incidente stradale a Ferrara: fatale lo schianto con un'automobile.

Tragedia a Ferrara, dove nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 agosto 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita a due ragazzi: la loro moto si è scontrata con un’auto e, sbalzati a terra, sono deceduti sul colpo.

Incidente stradale a Ferrara

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 23 in via della Canapa. Secondo le prime ricostruzioni la giovane coppia, lui di 29 e lei di 26 anni, stava viaggiando a bordo di una moto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro una Fiat Panda.

A causa del violento impatto i due sono stati scaraventati a terra provocandosi ferite che si sono rivelate fatali.

I sanitari del 118, giunti con tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, non hanno potuto infatti far altro che constatare il loro decesso. Ferita anche la conducente dell’auto, trasportata in ambulanza per ricevere le cure necessarie: attualmente è ancora ricoverata all’ospedale di Cona.

Incidente stradale a Ferrara: indagini in corso

Presente sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale di Ferrara, che ha isolato l’area ed effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

Per il momento è noto soltanto che si è trattato di uno scontro violento mentre non si sa ancora nulla sui motivi che lo hanno provocato.