Incidente stradale a Foggia, morta a 25 anni la giovane avvocatessa Camilla Di Pumpo

Tragedia a Foggia, dove nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio 2022 Camilla di Pumpo è morta a soli 25 anni a causa di un incidente stradale. La sua auto si è scontrata con un’altra vettura e per lei non c’è stato nulla da fare.

Camilla di Pumpo morta

I fatti si sono verificati tra via Matteotti e via Urbano intorno alla mezzanotte. Secondo quanto ricostruito, la giovane stava viaggiando a bordo della sua auto per tornare a casa quando, all’improvviso, ha avuto un frontale con un veicolo che giungeva dal lato opposto.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno constatato la gravità delle sue condizioni e l’hanno trasferita in ospedale d’urgenza dopo averla stabilizzata.

Pochi minuti dopo l’arrivo nella struttura, però, Camilla è deceduta.

Camilla di Pumpo morta: il cordoglio dei giovani avvocati

Tanti i messaggi di cordoglio giunti dopo la triste notizia, tra cui quello dell’Associazione giovani avvocati di Foggia. “Con il cuore straziato, questa mattina piangiamo la tragica e prematura scomparsa di Camilla, nostra socia e amica“. Nel definirla un promettente avvocato e una ragazza sincera e leale, i membri dell’AIGA hanno aggiunto che la sua morte lascia un vuoto incolmabile in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarla.

E ancora: “Mancheranno i suoi meravigliosi sorrisi nelle aule del Tribunale, mancherà la sua dolcezza, la sua bontà d’animo, la sua spontaneità, il suo entusiasmo e la sua contagiosa voglia di vivere“.