Incidente stradale a Foggia, schianto tra due auto: morto un giovane autista del 118

Un autista del 118 di 31 anni è morto a Foggia a causa di un incidente stradale: la sua auto ha tamponato un altro veicolo.

Tragedia lungo la strada statale 673, sulla circonvallazione di Foggia, dove nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 febbraio 2022 ha avuto luogo un incidente stradale in cui ha perso la vita un giovane autista del 118. L sua auto si è schiantata con un altro mezzo e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Foggia

I fatti si sono verificati all’imbocco della Statale 16, in direzione Cerignola. Second quanto ricostruito, un ragazzo di 31 anni stava viaggiando a bordo della sua Ford Fiesta quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Jeep Renegade che procedeva nella stessa direzione di marcia.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante il tamponamento, che hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione degli operatori e si sono rivelate fatali. La vittima si chiama Vito Mauro Manduano ed era un soccorritore della rete emergenza-urgenza del 118 in servizio al policlinico Riuniti di Foggia. Il conducente dell’altro mezzo è stato invece ferito in modo non grave.

Incidente stradale a Foggia: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

A loro spetterà infatti capire le cause dello scontro e da chi sia stato causato.