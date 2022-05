Incidente stradale a Fogliano Redipuglia, scontro tra auto e moto: un morto

Un motociclista è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Fogliano Redipuglia: è caduto dalla sua moto dopo lo scontro con un'auto.

Tragedia a Fogliano Redipuglia, comune in provincia di Trieste, dove nella serata di venerdì 27 maggio 2022 si è verificato un incidente stradale in cui è morto un uomo di circa 50 anni. Uscito di strada a bordo della sua moto dopo uno schianto con un’auto, per lui non c’è stato niente da fare.

Incidente stradale a Fogliano Redipuglia

I fatti hanno avuto luogo poco dopo le 20 sulla strada regionale 305, nei pressi della rotonda del supermercato Despar. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava viaggiando a bordo della sua moto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’auto ed è caduta rovinosamente a terra.

Un residente della zona ha subito allertato i sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno purtroppo potuto fare nulla se non constatare il suo decesso sul posto: troppo gravi le ferite riportate durante lo schianto al suolo, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori.

Incidente stradale a Fogliano Redipuglia: indagini in corso

Presenti sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Gradisca d’Isonzo, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. A loro spetterà infatti determinare i dettagli dei fatti e accertare eventuali responsabilità.