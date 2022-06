Incidente stradale a Fondi, auto contro moto: morto un uomo di 37 anni

Un motociclista di 37 anni è morto in un incidente stradale avvenuto all'altezza di Fondi: ferita anche la compagna che viaggiava con lui.

Tragedia a Fondi, comune in provincia di Latina, dove nel pomeriggio di domenica 26 giugno 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 37 anni. La sua moto si è scontrata con un’auto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Fondi

I fatti hanno avuto luogo all’altezza di via Pirandello, al confine con il territorio di Itri. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava viaggiando a bordo della sua moto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro una vettura. Un impatto violentissimo che gli è costato una rovinosa caduta a terra rivelatasi fatale.

I sanitari de 118, giunti sul posto dopo l’allarme, non hanno infatti potuto far altro che constatare il suo decesso.

Troppo gravi le ferite riportate durante lo scontro, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori. Ferita anche la donna che viaggiava in sella alla due ruote, da quanto si apprende la compagna della vittima, che è stata trasferita in ospedale in elisoccorso. Il conducente dell’auto ha invece riportato ferite più lievi.

Incidente stradale a Fondi: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

A loro spetterà infatti accertare i dettagli dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.