Un ragazzo di 25 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite gravemente in un incidente stradale avvenuto all'altezza di Fossacesia.

Trageda a Fossacesia, comune in provincia di Chieti, dove nella mattinata di domenica 4 luglio 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un ragazzo di 25 anni. La moto su cui viaggiava si è scontrata contro un auto e l’impatto si è rivelato fatale.

Incidente stradale a Fossacesia

I fatti si sono verificati intorno alle 11 lungo la strada statale 16 Adriatica nella zona del fiume Sangro. Secondo le prime ricostruzioni Andrea Costantini, questo il nome della vittima, stava procedendo a bordo della sua moto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è schiantato con un’auto.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo scontro tanto da rendere vano ogni tentativo di rianimazione. Nel sinistro sono rimaste ferite gravemente anche la conducente dell’auto, che si è ribaltata, e la ragazza in sella alla moto trasportata in ospedale in elisoccorso.

Incidente stradale a Fossacesia: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della Compagnia di Ortona che hanno isolato la zona e chiuso al traffico l’Adriatica in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi.

Hanno poi effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. Insieme al personale Anas erano impegnati a gestire la viabilità e a ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.