Incidente stradale a Francavilla Fontana, auto contro moto: morto un ragazzo di 21 anni

Un ragazzo di 21 anni è morto in un incidente stradale tra Francavilla Fontana e Manduria: si è schiantato al suolo dopo l'impatto con un'auto.

Tragedia sulla strada provinciale che da Francavilla Fontana conduce a Manduria, dove nella serata di martedì 10 agosto 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 21 anni. La sua moto si è scontrata con un’auto e l’impatto si è rivelato fatale.

Incidente a Francavilla Fontana

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 20.15 a pochi chilometri dal resort Parco Laurito. Secondo le prime ricostruzioni Davide Lerna, questo il nome della vittima, stava viaggiando a bordo della sua moto in direzione della Città degli Imperiali quando all’improvviso, per cause da accertare, si è schiantato con un’Alfa Romeo Giulietta che proveniva dal verso opposto. E’ stato dunque sbalzato per una ventina di metri finendo nelle campagne adiacenti la provinciale.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo scontro e la caduta a terra, che si sono rivelate fatali rendendo vano ogni tentativo di rianimazione.

Ferito in maniera lieve il conducente dell’auto, un medico radiologo che era diretto all’ospedale Giannuzzi di Manduria. Inizialmente trasportato qui e poi all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Incidente a Francavilla Fontana: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia locale. Costoro hanno isolato l’area interessata ed effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.