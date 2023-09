Stavano tornando da un’importante commissione, l’acquisto delle ultime cose necessarie per la casa nuova dove si erano trasferiti di recente: ma la sorte ha giocato contro di loro. Marito e moglie sono stati coinvolti in un terribile incidente sulla Regionale 630 Cassino – Formia in provincia di Frosinone nel tratto che attraversa San Giorgio a Liri: per la novella sposa, Graziella Parente, non c’è stato nulla da fare.

Frosinone, marito e moglie coinvolti in un incidente stradale: lei muore, lui è grave

La coppia aveva messo piede nella nuova abitazione da appena 4 giorni: Graziella Parente (una cameriera 31enne di Coreno Ausonio) e Francesco Piccolino (un operaio 33enne di Ausonia) si erano sposati lo scorso 23 luglio e da pochissimi giorni erano rientrati in Italia dopo il viaggio di nozze in Thailandia.

Al momento dell’incidente, i due erano in sella su una moto Yamaha, scontratasi contro una Fiat 500 nera guidata da una giovane donna di San Giorgio a Liri. Per Parente l’impatto è stato fatale: la donna è infatti morta sull’ambulanza che la stava trasportando al vicino ospedale Santa Scolastica di Cassino. Piccolino invece è attualmente ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata: secondo i medici sarebbe però fuori pericolo.

La dinamica dell’incidente

Quello che è accaduto con precisione è ancora un mistero: le autorità stanno infatti eseguendo tutti i rilievi del caso per far luce sulla vicenda.

La moto stava rientrando da Cassino ed era diretta verso Ausonia, mentre non si sa se la macchina stesse entrando oppure uscendo da una stradina dove ci sono un bar e un tatuatore. Quello che è certo è che l’impatto è avvenuto sul lato anteriore sinistro della vettura.