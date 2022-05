Incidente stradale a Galatina, auto contro furgone: morto un uomo di 81 anni

Un uomo di 81 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Galatina: si è schiantato contro un furgone mentre si stava immettendo su una via.

Tragedia a Galatina, comune in provincia di Lecce, dove nella serata di giovedì 26 maggio 2022 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 81 anni. La sua auto si è schiantata contro un furgone e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Galatina

I fatti si sono verificati poco prima delle 20 lungo la via che conduce a Noha e ad Aradeo da contrada Roncella. Secondo quanto ricostruito, Salvatore Rossetti (questo il nome della vittima) stava viaggiando a bordo della sua Fiat 500 quando all’improvviso, mentre si stava immettendo sulla strada, è finito contro un furgoncino Renault Kangoo che stava sopraggiungendo in quel momento. Brutale l’impatto, tanto da deformare l’abitacolo del mezzo condotto dall’anziano che è rimasto incastrato tra le lamiere.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme, non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvargli la vita: quando i Vigili del Fuoco hanno estratto il suo corpo dall’auto, era già privo di vita e ogni manovra di rianimazione si è rivelata vana. Ferite da codice giallo, invece, per il conducente dell’altro mezzo che è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli.

Incidente stradale a Galatina: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della stazione galatinese, che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto, e gli agenti di Polizia locale che hanno gestito la viabilità. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.