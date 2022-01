Incidente stradale a Genova, perde il controllo della moto e si schianta: morto un 39enne

Un ragazzo di 39 anni è morto a causa di un incidente stradale a Genova: per cause in via di accertamento ha perso il controllo della sua moto.

Tragedia a Genova, dove nella tarda serata di venerdì 28 gennaio 2022 ha avuto luogo un incidente stradale in cui ha perso la vita un ragazzo di 39 anni. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori.

Incidente stradale a Genova

I fatti si sono verificati intorno alle 21 in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Secondo quanto ricostruito, Gabriele Biasi, questo il nome della vittima, stava viaggiando a bordo della sua Yamaha quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvargli la vita.

Quando sono arrivati, l’uomo era ancora vivo ma dopo pochi minuti il suo cuore ha smesso di battere nonostante i tentativi di rianimazione degli operatori.

Incidente stradale a Genova: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale della sezione infortunistica che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire come mai Gabriele è caduto dalla moto.

Gli investigatori stanno cercando telecamere di videosorveglianza per ricostruire i contorni del sinistro che, stando alle prime informazioni, non avrebe coinvolto altri veicoli.