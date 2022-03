Incidente stradale a Giussano, auto si schianta contro una recinzione: un morto

Un uomo di 59 anni è morto in un incidente stradale a Giussano: la sua auto si è schiantata contro un ostacolo causandogli ferite fatali.

Tragedia a Giussano, dove nella mattinata di martedì 29 marzo 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 59 anni. La sua auto si è schiantata contro una recinzione e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Giussano

I fatti hanno avuto luogo nelle prime ore del mattino in via Catalani. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava viaggiando a bordo della sua vettura quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo ed è finito per scontrarsi con un ostacolo. La telefonata al numero di emergenza è partita intorno alle 6 e sul posto si sono precipitati un’ambulanza e un’automedica inviate dalla centrale operativa dell’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza.

I sanitari hanno subito constatato la gravità delle sue condizioni e, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale di Carate Brianza. Pochi minuti dopo l’arrivo, l’uomo è però deceduto a causa dei gravi traumi riportati nello schianto.

Incidente stradale a Giussano: ipotesi malore fatale

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri del Radio mobile della Compagnia di Seregno, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Dai loro accertamenti non risultano altri mezzi coinvolti nel sinistro. Secondo le prime analisi, a causare il sinistro sarebbe stato un malore fatale accusato dalla vittima mentre era alla guida.