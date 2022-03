Un uomo di 60 anni è morto a causa di un incidente stradale a Laconi: la sua auto è finita fuori strada e si è ribaltata più volte.

Tragedia alle porte di Laconi, comune in provincia di Oristano, dove nella giornata di giovedì 10 marzo 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 60 anni. Finito fuori strada con la sua auto, si è provocato ferite che non gli hanno lasciato scampo.

Incidente stradale a Laconi

I fatti si sono verificati nel pomeriggio nella zona di Santa Sofia, lungo la strada provinciale 52 che collega Laconi con Isili. Secondo quanto ricostruito, Alessandro Spiga (questo il nome della vittima) stava viaggiando a bordo della sua Golf Volkswagen quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo. Finito fuori strada, il veicolo si è ribaltato più volte causando all’uomo traumi mortali.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme, non hanno infatti potuto fare nulla se non constatarne il decesso. Troppo critiche le ferite riportate, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori. Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge utili ad accertare le cause e la dinamica dell’accaduto.

Incidente stradale a Laconi: chi era la vittima

Alessandro era un agente di commercio residente a Siddi insieme alla moglie Claudia e a due figli. La notizia della sua morte ha sconvolto il suo paese natale, il cui sindaco Marco Pisano ha parlato di “una tragedia che ci ha colpiti e scossi” e descritto la vittima come “una bravissima persona e un grande lavoratore, abitava nella mia stessa via“.