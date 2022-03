Incidente stradale a Latina, auto finisce contro un albero: morta ragazza di 21 anni

Una ragazza di 21 anni è morta a causa di un incidente stradale a Latina: l'auto in cui si trovava è finita contro un albero.

Tragedia a Latina, dove all’alba di domenica 6 marzo 2022 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita una ragazza di 21 anni. L’auto su cui viaggiava, guidata dal fidanzato, si è schiantata contro un albero e per lei non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Latina

I fatti hanno avuto luogo tra le 4.30 e le 5 lungo via Epitaffio, all’altezza di via Pietro Verri. Secondo quanto ricostruito, la giovane Clarissa Trombin stava viaggiando a bordo di una Lancia Ypsilon quando all’improvviso il conducente ne ha perso il controllo per cause ancora da accertare. Il veicolo è andato così a finire contro un albero in maniera così violenta da causare agli occupanti ferite gravissime.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno stabilizzato la coppia per poi trasferirla urgentemente al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti. Mentre il ragazzo, 24 anni, è riuscito a salvarsi con 30 giorni di prognosi, la compagna è deceduta nel corso dell’intervento chirurgico a causa dei traumi riportati.

Incidente stradale a Latina: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia stradale di Aprilia che hanno effettuato i rilievi di rito insieme alla Squadra Volante della Questura e alla Polizia stradale di Latina.

A loro spetterà ricostruire la dinamica del sinistro e capire come mai l’auto sia finita fuor strada.