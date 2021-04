Incidente stradale a Latina: morta Maddalena, operatrice 25enne di una Rsa

Maddalena, aveva 25 anni e stava rientrando a casa dopo la fine del suo turno di lavoro nella Rsa, un incidente le ha tolto la vita, la Polizia indaga

Un drammatico incidente stradale a Latina ha spezzato la vita di Maddalena, una giovane 25enne che lavorava presso una Rsa.

L’incidente di Maddalena

Maddalena aveva solo 25 anni, origini napoletane e più precisamente di Caserta, ma abitava a Latina.

La ragazza aveva appena terminato il suo faticoso e lungo turno di lavoro nella Rsa dove era impiegata e si era messa in macchina, sulla sua Lancia Y per tornare a casa, ma di fatto non è riuscita a tornarci, ha avuto un tragico incidente stradale ed è morta.

L’incidente è avvenuto lungo via Epitaffio a Latina, sono ancora da chiarire le cause che hanno portato Maddalena a perdere il controllo della sua autovettura, la ragazza infatti mentre era al volante, è finita fuori strada, schiantandosi con il suo mezzo contro un albero.

Gli automobilisti che hanno assistito alla scena sono prontamente intervenuti chiamando i soccorsi. Purtroppo però, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, la ragazza non ce l’ha fatta, le gravi lesioni e i traumi riportati a causa dell’incidente le sono stati fatali.

I soccorritori infatti, una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane ed estrarre il suo corpo dall’auto.

Lascia famiglia e un fidanzato

Maddalena aveva intrapreso questo nuovo lavoro da poco tempo, era una ragazza semplice che amava il suo lavoro e la sua famiglia, queste erano le sue priorità nella vita.

Pare che prima dell’incidente, alla fine del suo turno di lavoro, Maddalena stesse per raggiungere il fidanzato, che non vedendola arrivare, si sarebbe preoccupato e avrebbe ripercorso la strada che intercorre tra la casa e la Rsa, una volta trovata l’auto di Maddalena si è trovato davanti ad un’autentica tragedia.

La Polizia indaga sull’incidente

Attualmente sono in corso le indagini effettuate dalla Polizia stradale, per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente e le cause che possono averlo provocato. Tra le principali cause al momento si suppone una possibile stanchezza dovuta al lavoro oppure il maltempo.