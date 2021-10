Incidente stradale a Lecce, ragazze di 13 anni in monopattino contro un’auto: una è in coma

Due 13enni sono state ricoverate in ospedale a Lecce dopo essere rimaste ferite in un incidente stradale mentre erano a bordo di un monopattino.

Paura a Lecce, dove nella giornata di meroledì 13 ottobre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale in cui sono rimaste ferite due ragazze di 13 anni: mentre viaggiavano sul loro monopattino si sono scontrate con un’auto e una di loro è in coma.

Incidente stradale a Lecce: auto contro monopattino

I fatti hanno avuto luogo in serata in viale della Repubblica. Secondo le prime ricostruzioni le due giovani erano a bordo dello stesso mezzo quando all’improvviso, per cause anora da accertare, sono finite contro un’auto che sopraggiungeva dalla stessa direzione.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno fornito le prime cure mediche alle adolescenti per poi trasportarle all’ospedale Vito Fazzi del capoluogo dove entrambe si trovano ancora ricoverate.

Una di loro è in coma mentre l’altra è in prognosi riservata. Secondo quanto appreso nessuna delle due indossava il casco.

Incidente stradale a Lecce, auto contro monopattino: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia locale che hanno isolato l’area interessata bloccndola al traffico ed eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Illeso il conducente della Mercedes, un uomo di 48 anni, risultato negativo all’alcol test.