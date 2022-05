Incidente stradale a Limana, moto contro autocarro: morto uomo di 61 anni

Un uomo di 61 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Limana: si è scontrato con un autocarro mentre viaggiava sulla sua moto.

Tragedia a Limana, comune in provincia di Belluno, dove nella giornata di venerdì 13 maggio 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 61 anni. La sua moto si è scontrata contro un mezzo pesante e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Limana

I fatti hanno avuto luogo lungo la Strada provinciale 1 intorno alle 16:15. Secondo quanto ricostruito, un motociclista di Transacqua in Primiero, stava viaggiando a bordo della sua moto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un autocarro. Il conducente di quest’ultimo stava uscendo da uno stop mentre il due ruote stava andando verso Feltre quando è avvenuto l’impatto. Il motociclista è finito a terra ed è scattato l’allarme al 118.

Gli operatori sanitari giunti sul posto, non hanno però potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Si tratta di Luigi Sperandio, immediatamente soccorso da un volontario della Croce rossa che stava transitando in quel momento e ha tentato ogni manovra di rianimazione, purtroppo rivelatasi vana. Ferito anche l’uomo alla guida dell’autocarro, un 75enne di Limana, che è stato trasferito in ospedale.

Incidente stradale a Limana: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco di Feltre, che hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato ai soccorsi sanitari, e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.