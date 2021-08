Incidente stradale a Majano, auto travolge il guardrail e finisce fuori strada: morto un 32enne

Un uomo di 32 anni è morto in un incidente stradale a Majano: la sua auto si è schiantata contro il guardail per poi finire ai piedi di un pendio.

Tragedia a Majano, dove nella mattinata di venerdì 6 agosto 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un ragazzo di 32 anni. La sua auto è finita fuori strada e l’impatto gli ha procurato ferite mortali.

Incidente stradale a Majano

I fatti hanno avuto luogo all’alba, poco dopo le 6, lungo la ex Strada Provinciale 10 nei pressi del depuratore a Farla. Secondo le prime ricostruzioni Alex Rocco Passalacqua, questo il nome della vittima, stava viaggiando a bordo della sua Lancia Ypsilon quando all’improvviso avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guard rail e andando poi a sbattere contro una pianta a lato della carreggiata.

A dare l’allarme è stato un passante che, ai piedi di un pendio, ha notato un’auto con all’interno una persona che non dava segnali di vita. Ha così allertato il 112 e la Centrale Sores di Palmanovava ha inviato immediatamente l’equipaggio dell’elicottero sanitario, un’ambulanza e i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli. Questi ultimi hanno estratto il corpo del 32enne dall’abitacolo ma gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto che hanno reso vano ogni tentativo di rianimazione e si sono rivelate mortali. L’uomo era residente a Tarcento.

Incidente stradale a Majano: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine e i militari della Stazione di Majano. Dopo aver isolato l’area del sinistro hanno eseguito i rilievi che saranno utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

In particolare andranno chiariti i motivi per cui l’uomo è finito fuori strada. Non è escluso che la magistratura disponga un’autopsia per verificare se possa essere stato vittima di un malore.

Incidente stradale a Majano: caso analogo a Cavaso del Tomba

Solo cinque giorni prima in Veneto, precisamente a Cavaso del Tomba, si era registrato un incidente analogo. Un ragazzo di 29 anni di Valdobbiadene, Luca Vettoretti, aveva improvvisamente perso il controllo della sua Ford Fiesta grigia intorno alle 4 ed era finito all’interno del piazzale dell’azienda TEEG Elettropompe. A lanciare l’allarme, anche in questo caso, un automobilista di passaggio che ha subito chiamato i soccorsi. Luca era però purtroppo già morto.