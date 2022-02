Due persone sono morte e altrettante sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto a Mazzano: un furgone e un tir si sono schiantati.

Tragedia lungo la statale 45bis, precisamente nel territorio di Mazzano, dove nel pomeriggio di lunedì 14 febbraio 2022 si è verificato un incidente stradale in cui hanno perso la vita due persone. Il furgone su cui viaggiavano si è scontrato con un camion e per loro non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Mazzano

I fatti si sono verificati poco dopo le 13. Secondo quanto ricostruito, i due uomini di 53 e 54 anni stavano procedendo in direzione della città quando all’improvviso si sono schiantati contro un mezzo pesante secondo dinamiche ancora da chiarire. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con tre ambulanze, un’automedica e un elisoccorso decollato dal Civile di Brescia, non hanno purtroppo potuto fare altro che constatare la morte dei due.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante il violento scontro, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione degli operatori. Un altro occupante del loro furgone, un uomo di 48 anni, ha riportato un trauma al torace e al bacino ed è ricoverato in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia. Tra i feriti c’è infine l’autista del tir, trasferito con un trauma cranico alla Poliambulanza.

Incidente stradale a Mazzano: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha contribuito ad estrarre i corpi dall’abitacolo e a mettere in sicurezza il tratto stradale, e le forze dell’ordine. Dopo aver chiuso il tratto di strada interessato, costoro hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.