Incidente stradale a Mazzarino, tre auto coinvolte: morta una donna di 38 anni

Una donna di 38 anni è morta e due uomini sono rimasti feriti in un incidente stradale a Mazzarino: si indaga sulle cause dell'accaduto.

Tragedia a Mazzarino, dove nella giornata di domenica 25 luglio 2021 si è verificato un incidente stradale che è costato la vita ad una donna di 38 anni. Il sinistro ha coinvolto tre auto e provocato altri due feriti.

Incidente stradale a Mazzarino

I fatti si sono verificati lungo la Statale 626 nei pressi dell’uscita per il comune siciliano. Sono ancora incerte le prime ricostruzioni della vicenda, di cui è noto il coinvolgimento di tre auto e il ferimento di tre persone. Le vetture in questione si sono scontrate tra loro e per una donna di 38 anni di Butera, Jessica Luana Sbirziola, non c’è stato niente da fare.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme, hanno infatti tentato di rianimarla ma le ferite riportate durante lo schianto si sono rivelate troppo gravi da risultare fatali.

Gli operatori hanno poi soccorso gli altri due feriti, un anziano di 81 anni trasportato in elisoccorso al Sant’Elia in codice rosso e un uomo di 51, ferito in maniera lieve, trasferito all’ospedale di Mazzarino in ambulanza.

Incidente stradale a Mazzarino: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno isolato l’area ed effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Andranno in particolare accertate le cause che hanno portato alla carambola e stabiite eventuali responsabilità.