Incidente stradale a Misinto, auto finisce contro un muretto: morto uomo di 81 anni

Un uomo di 81 anni è morto in un incidente stradale a Misinto: la sua auto è finita contro il muretto di una casa e l'impatto è stato fatale.

Tragedia a Misinto, comune in provincia di Monza, dove nella giornata di giovedì 9 dicembre ha avuto luogo un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 81 anni. La sua auto è finita contro un muretto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Misinto

I fatti si sono verificati nel pomeriggio lungo la strada statale poco dopo un dosso. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava viaggiando a bordo della sua auto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato a grande velocità prima in un campo aperto e poi contro la recinzione di una casa.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con un’ambulanza e un elisoccorso, hanno constatato la gravità delle ferite dell’uomo e lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano.

Giunto già in arresto cardiaco, purtroppo è morto poco dopo il suo arrivo a causa delle lesioni riportate in seguito allo schianto.

Incidente stradale a Misinto: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a capire i motivi dietro alla perdita di controllo del veicolo. Tra le prime ipotesi quella dell’eccesso di velocità o di un improvviso malore del conducente.